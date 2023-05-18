На Харківщині відновлюють п’ятий міст, зруйнований обстрілами (фото)
У Харківській області відбудовують п’ятий міст, який був зруйнований через бойові дії. Де саме проходять роботи, з міркувань безпеки, не називають.
Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.
Наразі шляховики облаштовують будівельний майданчик та монтують елементи фундаменту.
У відомстві нагадали, що в результаті повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині було зруйновано 25 мостів. На 23 об’єктах проїзд забезпечують тимчасові переправи. Ще на 1 мосту забезпечили проїзд за допомогою аварійного ремонту.
«Втім, для повноцінної роботи логістичних коридорів області необхідна відбудова найважливіших мостів», – зазначили у відомстві.
У першу чергу це потрібно для руху вантажів: гуманітарних, оборонних та комерційних. Багатокілометрові об’їзди — це не тільки збитки. Інколи від швидкої доставки вантажу залежить життя, додали в держагентстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 12:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області відбудовують п’ятий міст, який був зруйнований через бойові дії. Де саме проходять роботи, з міркувань безпеки, не називають.".