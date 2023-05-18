Live
  • Четвер 18.05.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

На Харківщині відновлюють п’ятий міст, зруйнований обстрілами (фото)

Суспільство 12:19   18.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині відновлюють п’ятий міст, зруйнований обстрілами (фото) Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

У Харківській області відбудовують п’ятий міст, який був зруйнований через бойові дії.  Де саме проходять роботи, з міркувань безпеки, не називають.

Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Наразі шляховики облаштовують будівельний майданчик та монтують елементи фундаменту.

У відомстві нагадали, що в результаті повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині було зруйновано 25 мостів. На 23 об’єктах проїзд забезпечують тимчасові переправи. Ще на 1 мосту забезпечили проїзд за допомогою аварійного ремонту.

«Втім, для повноцінної роботи логістичних коридорів області необхідна відбудова найважливіших мостів», – зазначили у відомстві.

У першу чергу це потрібно для руху вантажів: гуманітарних, оборонних та комерційних. Багатокілометрові об’їзди — це не тільки збитки. Інколи від швидкої доставки вантажу залежить життя, додали в держагентстві.

01

02
Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Читайте також: Міст під Чугуєвом відбудували: доїхати до Печенігів стало простіше (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

12:19
На Харківщині відновлюють п’ятий міст, зруйнований обстрілами (фото)
08:18
Через обстріл на Харківщині спалахнуло 5 га хвойного лісу – ДСНС
07:39
Ворог обстріляв близько 20 населених пунктів і атакував на Харківщині – ГШ
21:22
Ліквідовано пів сотні окупантів: успіхи ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку
20:42
За тиждень військові РФ вбили 12 жителів Харківщини, 23 поранені – Єрмак

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині відновлюють п’ятий міст, зруйнований обстрілами (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 12:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області відбудовують п’ятий міст, який був зруйнований через бойові дії.  Де саме проходять роботи, з міркувань безпеки, не називають.".