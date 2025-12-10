Крышу вуза будут ремонтировать в центре Харькова: ХАЦ пишет о «безумных ценах»

Неотложный реставрационный ремонт кровли Северного корпуса с возможностью установки солнечных панелей запланировал Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина и уже заключил соглашение с ООО «Декан Проект» на 16,2 миллиона гривен.

Как сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на Prozorro, договор заключили без проведения открытых торгов. В университете объяснили это тем, что крышу нужно было отремонтировать еще в 2023 году, ее состояние ухудшилось в результате погодных явлений. Министерство науки и образования Украины выделило целевые средства, которые поступили в сентябре 2025 года.

«Учитывая важное общественное значение объектов как памятников градостроительства и архитектуры местного значения, условия целевого выделения дополнительных средств Министерством науки и образования Украины до конца 2025 года, а также с целью устранения последствий стихийного бедствия (урагана), возможно осуществить закупку путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов», – говорится в документе.

«Университет не объяснил, что им мешало объявить торги еще в сентябре, когда поступили деньги», – пишут антикоррупционеры.

Что касается сметы, то у ХАЦ возникли вопросы по ценам. Так, кровельные саморезы для бетона покупают по 24 гривны за единицу, тогда как рыночная цена этого товара, в зависимости от производителя и длины, составляет 4-6 гривен за единицу. Только на этой позиции переплата может достигать более 300 тысяч гривен.

Один из примеров рыночной стоимости

Также у активистов возникли вопросы к ценам на OSB-плиты. Например, плита толщиной 8 мм прописана по 185 гривен за квадратный метр. В строительных магазинах в розницу она стоит по 140-150 гривен за квадратный метр. Поэтому на этой позиции можно сэкономить около 100 тысяч гривен, продолжают антикоррупционеры.

OSB-плита в магазинах

Стоимость квадратного метра утеплителя Rockmin plus 50 мм завышена, ведь в смете цена стоит 210 гривен за квадратный метр, а рыночная – 120 гривен. Возможные завышения по этой позиции составляют около 300 тысяч гривен, добавляют в ХАЦ.

Сравнительная стоимость

«И о подрядчике: фирма «Декан Проект» записана на Дениса Александровича Пасько. У нескольких десятков человек Денис Пасько в телефоне записан как человек, связанный с ООО «Голден и К». Именно эта компания проводит ремонт Северного корпуса ХНУ им. Каразина за более чем 80 миллионов гривен», — добавляют активисты.