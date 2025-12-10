Live

Крышу вуза будут ремонтировать в центре Харькова: ХАЦ пишет о «безумных ценах»

Общество 20:14   10.12.2025
Елена Нагорная
Крышу вуза будут ремонтировать в центре Харькова: ХАЦ пишет о «безумных ценах»

Неотложный реставрационный ремонт кровли Северного корпуса с возможностью установки солнечных панелей запланировал Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина и уже заключил соглашение с ООО «Декан Проект» на 16,2 миллиона гривен.

Как сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на Prozorro, договор заключили без проведения открытых торгов. В университете объяснили это тем, что крышу нужно было отремонтировать еще в 2023 году, ее состояние ухудшилось в результате погодных явлений. Министерство науки и образования Украины выделило целевые средства, которые поступили в сентябре 2025 года.

«Учитывая важное общественное значение объектов как памятников градостроительства и архитектуры местного значения, условия целевого выделения дополнительных средств Министерством науки и образования Украины до конца 2025 года, а также с целью устранения последствий стихийного бедствия (урагана), возможно осуществить закупку путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов», – говорится в документе.

«Университет не объяснил, что им мешало объявить торги еще в сентябре, когда поступили деньги», – пишут антикоррупционеры.

Что касается сметы, то у ХАЦ возникли вопросы по ценам. Так, кровельные саморезы для бетона покупают по 24 гривны за единицу, тогда как рыночная цена этого товара, в зависимости от производителя и длины, составляет 4-6 гривен за единицу. Только на этой позиции переплата может достигать более 300 тысяч гривен.

Цена саморезов в смете

Один из примеров рыночной стоимости

Также у активистов возникли вопросы к ценам на OSB-плиты. Например, плита толщиной 8 мм прописана по 185 гривен за квадратный метр. В строительных магазинах в розницу она стоит по 140-150 гривен за квадратный метр. Поэтому на этой позиции можно сэкономить около 100 тысяч гривен, продолжают антикоррупционеры.

Цена плиты в смете

OSB-плита в магазинах

Стоимость квадратного метра утеплителя Rockmin plus 50 мм завышена, ведь в смете цена стоит 210 гривен за квадратный метр, а рыночная – 120 гривен. Возможные завышения по этой позиции составляют около 300 тысяч гривен, добавляют в ХАЦ.

Цена на утеплитель в смете

Сравнительная стоимость

«И о подрядчике: фирма «Декан Проект» записана на Дениса Александровича Пасько. У нескольких десятков человек Денис Пасько в телефоне записан как человек, связанный с ООО «Голден и К». Именно эта компания проводит ремонт Северного корпуса ХНУ им. Каразина за более чем 80 миллионов гривен», — добавляют активисты.

Читайте также: Архитектор придумала, как вернуть вечернюю жизнь на площадь Свободы в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
10.12.2025, 09:31
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
10.12.2025, 17:40
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
10.12.2025, 13:11
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10.12.2025, 11:37
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
09.12.2025, 20:42
Крышу вуза будут ремонтировать в центре Харькова: ХАЦ пишет о «безумных ценах»
Крышу вуза будут ремонтировать в центре Харькова: ХАЦ пишет о «безумных ценах»
10.12.2025, 20:14

Новости по теме:

07.01.2024
Лишь 1 дом из всех, пострадавших от прилетов, без тепла в Харькове – Терехов
03.01.2024
Более 60 домов в Харькове повреждены за два дня из-за обстрелов
01.12.2023
В доме на Тарасенко, в который в октябре попала ракета, восстанавливают кровлю
13.10.2023
Кровлю в разрушенном ракетой харьковском доме на улице Тарасенко восстановят
19.05.2023
В Чугуеве компания из США ремонтирует дома, пострадавшие от обстрелов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Крышу вуза будут ремонтировать в центре Харькова: ХАЦ пишет о «безумных ценах»», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 20:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неотложный реставрационный ремонт кровли Северного корпуса с возможностью установки солнечных панелей запланировал Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина.".