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В Основ’янському районі Харкова переклали понад 1 км мереж водовідведення

Суспільство 17:31   16.10.2023
Оксана Якушко
В Основ’янському районі Харкова переклали понад 1 км мереж водовідведення

Бригади Основ’янського району комплексу «Харківводовідведення» з початку року переклали 1,1 км каналізаційних колекторів.

Також вони відремонтували 25 оглядових колодязів, прочистили 21 км мереж водовідведення та закінчили планово-попереджувальний огляд 57 км трубопроводів.

Як повідомив начальник ремонтно-експлуатаційної дільниці Ігор Плотніков, профілактичне чищення колекторів – обов’язкова щоденна процедура.

«Чистимо мережі на Гімназійній набережній, одночасно відновлюємо оглядові колодязі, перевіряємо обладнання. Впорядкували наші об’єкти після обстрілу на вулиці Георгія Тарасенка. Також для безпеки відведення стоків минулого тижня оновили п’ять метрів мереж на вулиці Шота Руставелі», – зазначив Ігор Плотніков.

Читайте також: Інженерні мережі замінили після обстрілу у Київському районі Харкова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 17:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади Основ’янського району комплексу «Харківводовідведення» з початку року переклали 1,1 км каналізаційних колекторів.".