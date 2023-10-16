В Основ’янському районі Харкова переклали понад 1 км мереж водовідведення
Бригади Основ’янського району комплексу «Харківводовідведення» з початку року переклали 1,1 км каналізаційних колекторів.
Також вони відремонтували 25 оглядових колодязів, прочистили 21 км мереж водовідведення та закінчили планово-попереджувальний огляд 57 км трубопроводів.
Як повідомив начальник ремонтно-експлуатаційної дільниці Ігор Плотніков, профілактичне чищення колекторів – обов’язкова щоденна процедура.
«Чистимо мережі на Гімназійній набережній, одночасно відновлюємо оглядові колодязі, перевіряємо обладнання. Впорядкували наші об’єкти після обстрілу на вулиці Георгія Тарасенка. Також для безпеки відведення стоків минулого тижня оновили п’ять метрів мереж на вулиці Шота Руставелі», – зазначив Ігор Плотніков.
Читайте також: Інженерні мережі замінили після обстрілу у Київському районі Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: водовод, водопровод, водопроводные сети, Основянский район, ремонт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В Основ’янському районі Харкова переклали понад 1 км мереж водовідведення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 17:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади Основ’янського району комплексу «Харківводовідведення» з початку року переклали 1,1 км каналізаційних колекторів.".