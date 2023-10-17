У Харкові ліквідували 95 аварійних ситуацій на водоводах
За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 95 аварійних ситуацій на водоводах.
Як повідомили на підприємстві, також комунальники впорядкували 88 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури і капітально відремонтували 22 водорозбірні колонки.
Сьогодні, 17 жовтня, ремонтники усувають 14 пошкоджень на міських водоводах. Зокрема, в Новобаварському районі бригади проводять відновлювальні заходи на вул. Світло Шахтаря (діаметр 700 мм) та вул. Петра Набойченка (150 мм).
Читайте також: В Основ’янському районі Харкова переклали понад 1 км мереж водовідведення
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: водовод, водоканал, КП «Харьковводоканал», ремонт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові ліквідували 95 аварійних ситуацій на водоводах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 17:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 95 аварійних ситуацій на водоводах.".