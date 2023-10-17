У Харкові ліквідували 95 аварійних ситуацій на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 95 аварійних ситуацій на водоводах.

Як повідомили на підприємстві, також комунальники впорядкували 88 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури і капітально відремонтували 22 водорозбірні колонки.

Сьогодні, 17 жовтня, ремонтники усувають 14 пошкоджень на міських водоводах. Зокрема, в Новобаварському районі бригади проводять відновлювальні заходи на вул. Світло Шахтаря (діаметр 700 мм) та вул. Петра Набойченка (150 мм).