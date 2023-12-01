ДРГ активізувалися на Харківщині біля кордону, це небезпечно для мирних – ДПСУ

За останні три тижні прикордонники фіксують активізацію російських ДРГ у напрямку Харківщини. Про це заявив в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“Раніше найбільше ми їх фіксували по Сумському напрямку, а за останні кілька тижнів ми бачимо зміну напрямку – Харківщина. Коли ворог зараз за останні кілька тижнів більш активно використовує ДРГ саме по Харківській області. Можливо, вони змінили свій вектор роботи, скажімо так, напрямок, де вони хочуть застосовувати ДРГ, бо бачать, що по Сумському напрямку в них нічого не виходить“, – припустив Демченко.

Він наголосив, що російські диверсанти несуть загрозу не лише захисникам кордону, а й місцевим жителям.

“Усі наші захисники добре розуміють загрозу, яку несуть диверсанти. Й це загроза не лише українським воїнам, це загроза і мирним жителям, бо, як бачимо, те, що вчиняли такі диверсійно-розвідувальні групи, вони відкривають вогонь, в тому числі й по автівкам мирних людей, які переміщуються в прикордонні“, – зазначив спікер ДПСУ.

Окрім загрози від диверсантів, прикордоння з РФ страждає від нескінченних обстрілів ворога. За минулий місяць по території Сумської, Чернігівської та Харківської областей росіяни здійснили понад 2000 обстрілів. І у Харківщини й тут – сумне лідерство.

“Найбільше обстрілів за останній час ми фіксуємо по Харківській області”, – повідомив Демченко.

Він пояснив, що така частота обстрілів заважає проводити відкрите облаштування фортифікацій на лінії кордону.

“Але, звісно, відбувається укріплення в прикордонні – у максимальній близькості до кордонів, наскільки це можливо в фортифікаційному відношенні. Для того, щоб наші підрозділи – ДПСУ, а також інші складові Сил оборони – мали всі можливості й для укриття, й для ведення бою, якщо відбудеться якесь повторне вторгнення“, – сказав представник Держприкордонслужби.