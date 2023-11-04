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«Особовий склад вони не жалкують» – ДПСУ про штурми РФ в районі Куп’янська

Суспільство 10:05   04.11.2023
Вікторія Яковенко
«Особовий склад вони не жалкують» – ДПСУ про штурми РФ в районі Куп’янська

На Куп’янсько-Лиманському напрямку ситуація – стабільно напружена. Ворог продовжує атакувати та не полишив своїх планів щодо захоплення Куп’янська та селища Куп’янськ-Вузловий, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.

«Щодо військ, які зараз знаходяться навпроти нашої ділянки – це підрозділи «Шторм-Z», які складаються з ув’язнених, також підрозділи 6-ї армії та 1-ї танкової армії. Вони провели ротацію, замість загиблих своїх військових, вони ці ресурси поновлюють. Ворог постійно змінює тактику. Один раз проводить м’ясні штурми, другий раз, в той же день, проводить штурми із застосуванням техніки, але особовий склад вони не жалкують. Зараз в штурм він відправляє близько 30 військових. Вони можуть йти з підтримкою одної, двох одиниць техніки, зазвичай це танки. Вони не доходять до наших позицій, танки залишаються на відстані до 1 км, ведуть вогонь. Але ми маємо можливість їх знищити», – зазначив Шевцов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: ««Особовий склад вони не жалкують» – ДПСУ про штурми РФ в районі Куп’янська»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 10:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку ситуація – стабільно напружена. Ворог продовжує атакувати та не полишив своїх планів щодо захоплення Куп’янська та селища Куп’янськ-Вузловий, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.".