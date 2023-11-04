Росіяни штурмували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

За добу під артилерійським вогнем армії РФ опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

З авіації росіяни вдарили в районі населених пунктів Новоселівка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане та Пролетарське на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки й Іванівки в Харківській області та Стельмахівки на Луганщині. Загалом українські захисники відбили близько 10 атак противника.

На Слобожанському напрямку ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області, додали в Генштабі.