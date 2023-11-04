Росіяни штурмували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
За добу під артилерійським вогнем армії РФ опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.
З авіації росіяни вдарили в районі населених пунктів Новоселівка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане та Пролетарське на Харківщині.
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки й Іванівки в Харківській області та Стельмахівки на Луганщині. Загалом українські захисники відбили близько 10 атак противника.
На Слобожанському напрямку ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області, додали в Генштабі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиаудары, армия, генштаб, ЗСУ, рф, харківщина, штурм;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу під артилерійським вогнем армії РФ опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".