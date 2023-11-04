Россияне штурмовали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
За сутки под артиллерийским огнем армии РФ оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
Из авиации россияне ударили в районе населенных пунктов Новоселовка, Петропавловка, Новоосиново, Песчаное и Пролетарское в Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки в Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине. В общем украинские защитники отбили около 10 атак противника.
На Слобожанском направлении враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области, добавили в Генштабе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудары, армия, ВСУ, генштаб, рф, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 07:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки под артиллерийским огнем армии РФ оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".