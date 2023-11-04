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Россияне штурмовали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Общество 07:18   04.11.2023
Виктория Яковенко
Россияне штурмовали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

За сутки под артиллерийским огнем армии РФ оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

Из авиации россияне ударили в районе населенных пунктов Новоселовка, Петропавловка, Новоосиново, Песчаное и Пролетарское в Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки в Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине. В общем украинские защитники отбили около 10 атак противника.

На Слобожанском направлении враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области, добавили в Генштабе.

Читайте также: Пять населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами – Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 07:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки под артиллерийским огнем армии РФ оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".