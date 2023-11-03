Пять населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами – Генштаб ВСУ

За сутки противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Петропавловка, Новоосиново и Песчаное на Купянском направлении, а также вблизи села Пролетарское на Лиманском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине и Стельмаховки в Луганской области. Всего воины ВСУ отразили 7 вражеских атак. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Берестовое.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелов врага подверглись Плетеневке, Волчанск и Бологовка.