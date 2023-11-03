Пять населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Петропавловка, Новоосиново и Песчаное на Купянском направлении, а также вблизи села Пролетарское на Лиманском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине и Стельмаховки в Луганской области. Всего воины ВСУ отразили 7 вражеских атак. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Берестовое.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелов врага подверглись Плетеневке, Волчанск и Бологовка.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 19:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Петропавловка, Новоосиново и Песчаное на Купянском направлении, а также вблизи села Пролетарское на Лиманском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".