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Пять населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:01   03.11.2023
Виктория Яковенко
Пять населенных пунктов Харьковщины оказались под авиаударами – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

За сутки противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Петропавловка, Новоосиново и Песчаное на Купянском направлении, а также вблизи села Пролетарское на Лиманском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине и Стельмаховки в Луганской области. Всего воины ВСУ отразили 7 вражеских атак. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Берестовое.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелов врага подверглись Плетеневке, Волчанск и Бологовка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 19:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Петропавловка, Новоосиново и Песчаное на Купянском направлении, а также вблизи села Пролетарское на Лиманском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".