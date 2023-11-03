П’ять населених пунктів Харківщини опинилися під авіаударами – Генштаб ЗСУ

За добу противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоселівка, Петропавлівка, Новоосиново та Піщане на Куп’янському напрямку, а також поблизу села Пролетарське на Лиманському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки на Харківщині та Стельмахівки в Луганській області. Загалом воїни ЗСУ відбили 7 ворожих атак. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Берестове.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Плетенівка, Вовчанськ та Бологівка.