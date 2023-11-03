П’ять населених пунктів Харківщини опинилися під авіаударами – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
За добу противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоселівка, Петропавлівка, Новоосиново та Піщане на Куп’янському напрямку, а також поблизу села Пролетарське на Лиманському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки на Харківщині та Стельмахівки в Луганській області. Загалом воїни ЗСУ відбили 7 ворожих атак. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Берестове.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Плетенівка, Вовчанськ та Бологівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 19:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоселівка, Петропавлівка, Новоосиново та Піщане на Куп’янському напрямку, а також поблизу села Пролетарське на Лиманському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".