Стену разрушенного ночью колледжа в Харькове завалили спасатели — ГСЧС (видео)
Часть стены колледжа транспортных технологий по улице Гольдберговской в Харькове, который был поврежден в результате атаки вражеских «шахедов» в ночь на 3 ноября, завалили спасатели.
Эта часть стены была аварийной, поэтому ее нужно было завалить, чтобы она не упала на прохожих или машины, пояснил МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
По его словам, сейчас чрезвычайники продолжают работать на этажах и разбирать завалы. Судьбу здания будут решать специалисты, в частности городского совета.
Видео: соцсети
Напомним, с 00:30 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам. Возникли пять пожаров — в Основянском и Шевченковском районах. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову ударили четыре «шахеда». К медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Также был обстрелян поселок Коротич Харьковского района. Там повреждены два нежилых здания. Часть вражеских дронов сбили сили ПВО.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, дроны, колледж, обвал, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 13:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть стены колледжа транспортных технологий по улице Гольдберговской в Харькове, который был поврежден в результате атаки вражеских «шахедов» в ночь на 3 ноября, завалили спасатели.".