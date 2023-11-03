Стену разрушенного ночью колледжа в Харькове завалили спасатели — ГСЧС (видео)

Часть стены колледжа транспортных технологий по улице Гольдберговской в Харькове, который был поврежден в результате атаки вражеских «шахедов» в ночь на 3 ноября, завалили спасатели.

Эта часть стены была аварийной, поэтому ее нужно было завалить, чтобы она не упала на прохожих или машины, пояснил МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

По его словам, сейчас чрезвычайники продолжают работать на этажах и разбирать завалы. Судьбу здания будут решать специалисты, в частности городского совета.

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Напомним, с 00:30 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам. Возникли пять пожаров — в Основянском и Шевченковском районах. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову ударили четыре «шахеда». К медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Также был обстрелян поселок Коротич Харьковского района. Там повреждены два нежилых здания. Часть вражеских дронов сбили сили ПВО.