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Стену разрушенного ночью колледжа в Харькове завалили спасатели — ГСЧС (видео)

Общество 13:39   03.11.2023
Елена Нагорная
Стену разрушенного ночью колледжа в Харькове завалили спасатели — ГСЧС (видео) Стена до обвала, фото — Игорь Терехов

Часть стены колледжа транспортных технологий по улице Гольдберговской в Харькове, который был поврежден в результате атаки вражеских «шахедов» в ночь на 3 ноября, завалили спасатели.

Эта часть стены была аварийной, поэтому ее нужно было завалить, чтобы она не упала на прохожих или машины, пояснил МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

По его словам, сейчас чрезвычайники продолжают работать на этажах и разбирать завалы. Судьбу здания будут решать специалисты, в частности городского совета.

Видео: соцсети

Напомним, с 00:30 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам. Возникли пять пожаров — в Основянском и Шевченковском районах. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову ударили четыре «шахеда». К медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Также был обстрелян поселок Коротич Харьковского района. Там повреждены два нежилых здания. Часть вражеских дронов сбили сили ПВО.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 13:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть стены колледжа транспортных технологий по улице Гольдберговской в Харькове, который был поврежден в результате атаки вражеских «шахедов» в ночь на 3 ноября, завалили спасатели.".