Атака дронов. Терехов сообщил о «прилетах» по гражданским объектам и пожаре
После сообщений о вражеских «шахедах» над Харьковом и серии взрывов в городе мэр Игорь Терехов написал о попаданиях в гражданские объекты в одном из районов.
«Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется», — информирует городской голова.
Напомним, около 20 часов командование Воздушных сил ВСУ сообщило о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Харьковщины. Около 21 часа в Харькове прогремел взрыв. Спустя 15 минут начальник ХОВА Олег Синегубов поблагодарил силы ПВО.
Около 23 часов Воздушные силы сообщили, что беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом. По данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, в 23:42 они были над Харьковом. С 00:30 в Харькове была слышна серия взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывы, прилеты, терехов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 01:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После сообщений о вражеских «шахедах» над Харьковом и серии взрывов в городе мэр Игорь Терехов написал о попаданиях в гражданские объекты в одном из районов.".