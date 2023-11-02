Вражеские ударные дроны снова залетели в регион, уже возле Харькова — Мельник
Ударные беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом Харьковской области, сообщило в 22:56 командование Воздушные сил ВСУ.
«На территории Харьковской области замечены вражеские БпЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО», — также написал начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Вражеские БпЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия», — добавил Мельник в 23:06.
Напомним, в 19:47 командование Воздушных сил ВСУ сообщило о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровщины на границе с Харьковской областью. Около 21 часа в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв. Спустя 15 минут начальник ХОВА Олег Синегубов поблагодарил силы ПВО.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, воздушные силы, дроны, Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 23:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударные беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом Харьковской области, сообщило в 22:56 командование Воздушные сил ВСУ.".