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Вражеские ударные дроны снова залетели в регион, уже возле Харькова — Мельник

Общество 23:12   02.11.2023
Елена Нагорная
Вражеские ударные дроны снова залетели в регион, уже возле Харькова — Мельник

Ударные беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом Харьковской области, сообщило в 22:56 командование Воздушные сил ВСУ.

«На территории Харьковской области замечены вражеские БпЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО», — также написал начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Вражеские БпЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия», — добавил Мельник в 23:06.

Напомним, в 19:47 командование Воздушных сил ВСУ сообщило о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровщины на границе с Харьковской областью. Около 21 часа в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв. Спустя 15 минут начальник ХОВА Олег Синегубов поблагодарил силы ПВО.

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 23:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударные беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом Харьковской области, сообщило в 22:56 командование Воздушные сил ВСУ.".