Вражеские ударные дроны снова залетели в регион, уже возле Харькова — Мельник

Ударные беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом Харьковской области, сообщило в 22:56 командование Воздушные сил ВСУ.

«На территории Харьковской области замечены вражеские БпЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО», — также написал начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Вражеские БпЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия», — добавил Мельник в 23:06.

Напомним, в 19:47 командование Воздушных сил ВСУ сообщило о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровщины на границе с Харьковской областью. Около 21 часа в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв. Спустя 15 минут начальник ХОВА Олег Синегубов поблагодарил силы ПВО.