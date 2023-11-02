Спасибо силам ПВО, — Синегубов после взрыва в Харькове

Начальник ХОВА Олег Синегубов в 21:20 в своем Telegram-канале поблагодарил силы ПВО — спустя 15 минут после того, как в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв.

Он также призывает не игнорировать воздушную тревогу до отбоя и не снимать работу ПВО.

Отметим, что тревога длится в регионе с 19:45. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровщины на границе с Харьковской областью.