Спасибо силам ПВО, — Синегубов после взрыва в Харькове
Начальник ХОВА Олег Синегубов в 21:20 в своем Telegram-канале поблагодарил силы ПВО — спустя 15 минут после того, как в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв.
Он также призывает не игнорировать воздушную тревогу до отбоя и не снимать работу ПВО.
Отметим, что тревога длится в регионе с 19:45. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровщины на границе с Харьковской областью.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, пво, синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 21:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в 21:20 в своем Telegram-канале поблагодарил силы ПВО — спустя 15 минут после того, как в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв. ".