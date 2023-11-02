Ворожі ударні дрони знову залетіли в регіон, уже біля Харкова – Мельник
Ударні безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом Харківської області, повідомило о 22:56 командування Повітряних сил ЗСУ.
“На території Харківської області помічені ворожі БпЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО”, – також написав начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
“Ворожі БпЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття”, – додав Мельник о 23:06.
Нагадаємо, о 19:47 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на кордоні з Харківською областю. Близько 21-ї години у Харкові було чутно щонайменше один вибух. За 15 хвилин начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, воздушные силы, дроны, Мельник, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 23:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударні безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом Харківської області, повідомило о 22:56 командування Повітряних сил ЗСУ.".