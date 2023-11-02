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Ворожі ударні дрони знову залетіли в регіон, уже біля Харкова – Мельник

Суспільство 23:12   02.11.2023
Олена Нагорна
Ворожі ударні дрони знову залетіли в регіон, уже біля Харкова – Мельник

Ударні безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом Харківської області, повідомило о 22:56 командування Повітряних сил ЗСУ.

“На території Харківської області помічені ворожі БпЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО”, – також написав начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Ворожі БпЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття”, – додав Мельник о 23:06.

Нагадаємо, о 19:47 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на кордоні з Харківською областю. Близько 21-ї години у Харкові було чутно щонайменше один вибух. За 15 хвилин начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО.

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 23:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударні безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом Харківської області, повідомило о 22:56 командування Повітряних сил ЗСУ.".