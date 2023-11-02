Ворожі ударні дрони знову залетіли в регіон, уже біля Харкова – Мельник

Ударні безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом Харківської області, повідомило о 22:56 командування Повітряних сил ЗСУ.

“На території Харківської області помічені ворожі БпЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО”, – також написав начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Ворожі БпЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття”, – додав Мельник о 23:06.

Нагадаємо, о 19:47 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на кордоні з Харківською областю. Близько 21-ї години у Харкові було чутно щонайменше один вибух. За 15 хвилин начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО.