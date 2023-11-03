Атака дронів. Терехов повідомив про “прильоти” по цивільних об’єктах і пожежу

Після повідомлень про ворожі “шахеди” над Харковом та серію вибухів у місті мер Ігор Терехов написав про влучання в цивільні об’єкти в одному з районів.

“Там пожежа, яку локалізують наші рятівники. Про постраждалих інформація уточнюється”, – інформує міський голова.

Нагадаємо, близько 20-ї години командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ворожі БпЛА у повітряному просторі Харківщини. Близько 21-ї години у Харкові пролунав вибух. Невдовзі начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО.

Близько 23-ї години Повітряні сили повідомили, що безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом. За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, о 23:42 вони були над Харковом. З 00:30 у Харкові було чутно серію вибухів.