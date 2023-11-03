Атака дронів. Терехов повідомив про “прильоти” по цивільних об’єктах і пожежу
Після повідомлень про ворожі “шахеди” над Харковом та серію вибухів у місті мер Ігор Терехов написав про влучання в цивільні об’єкти в одному з районів.
“Там пожежа, яку локалізують наші рятівники. Про постраждалих інформація уточнюється”, – інформує міський голова.
Нагадаємо, близько 20-ї години командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ворожі БпЛА у повітряному просторі Харківщини. Близько 21-ї години у Харкові пролунав вибух. Невдовзі начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО.
Близько 23-ї години Повітряні сили повідомили, що безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом. За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, о 23:42 вони були над Харковом. З 00:30 у Харкові було чутно серію вибухів.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 01:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після повідомлень про ворожі “шахеди” над Харковом та серію вибухів у місті мер Ігор Терехов написав про влучання в цивільні об’єкти в одному з районів.".