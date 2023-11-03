Дроны РФ над Харьковом: в городе была слышна серия взрывов
В ночь на 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов.
О том, что «шахеды» пролетают близко к Харькову, командование Воздушных сил ВСУ сообщило в 00:30.
Напомним, в 19:47 командование Воздушных сил ВСУ проинформировало о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровщины на границе с Харьковской областью. Около 21 часа в Харькове был слышен по меньшей мере один взрыв. Спустя 15 минут начальник ХОВА Олег Синегубов поблагодарил силы ПВО.
В 22:56 Воздушные силы сообщили, что ударные беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом Харьковской области. По данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, в 23:42 они были над Харьковом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, БПЛА, взрыв, взрывы, дроны, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 00:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов.".