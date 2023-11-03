Часть «шахедов» на Харьковщине «отработали» силы ПВО — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил подробности о вражеской атаке по Харькову минувшей ночью, а также подтвердил смерть еще одной жертвы россиян — сотрудника «Новой почты».

Синегубов подчеркнул: и в Харькове, и в Коротиче, где были «прилеты» минувшей ночью, пострадала исключительно гражданская инфраструктура. В том числе дома, гаражи, хозпостройки, здание учебного заведения. По Харькову, по его данным, ударили четыре «шахеда».

«Часть «шахедов» отработали наши силы Противовоздушной обороны, за что мы их благодарим. И фактически всю ночь там работали наши подразделения ГСЧС, поскольку в результате таких обстрелов там образовались большие пожары и риск возгорания прилегающих территорий и жилого фонда. Локализовали, отработали вовремя», — сказал начальник ХОВА.

Он поблагодарил спасателей, «скорую» и полицию за своевременную и качественную работу на местах «прилетов».

Также начальник ХОВА подтвердил смерть 29-летнего сотрудника «Новой почты», который пострадал от ракетного удара по Харькову 21 октября. Все это время мужчина был в реанимации. По словам Синегубова, пострадавшие от того удара находились в достаточно тяжелом состоянии. На данный момент атака унесла жизни восьми человек, еще 15 получили ранения.