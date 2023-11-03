Live
  • Пт 03.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

Часть «шахедов» на Харьковщине «отработали» силы ПВО — Синегубов

Происшествия 10:10   03.11.2023
Оксана Горун
Часть «шахедов» на Харьковщине «отработали» силы ПВО — Синегубов Фото: скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил подробности о вражеской атаке по Харькову минувшей ночью, а также подтвердил смерть еще одной жертвы россиян — сотрудника «Новой почты».

Синегубов подчеркнул: и в Харькове, и в Коротиче, где были «прилеты» минувшей ночью, пострадала исключительно гражданская инфраструктура. В том числе дома, гаражи, хозпостройки, здание учебного заведения. По Харькову, по его данным, ударили четыре «шахеда».

«Часть «шахедов» отработали наши силы Противовоздушной обороны, за что мы их благодарим. И фактически всю ночь там работали наши подразделения ГСЧС, поскольку в результате таких обстрелов там образовались большие пожары и риск возгорания прилегающих территорий и жилого фонда. Локализовали, отработали вовремя», — сказал начальник ХОВА.

Читайте также: Над Харьковщиной и двумя областями сбили 12 беспилотников — ВК «Схід»

Он поблагодарил спасателей, «скорую» и полицию за своевременную и качественную работу на местах «прилетов».

Также начальник ХОВА подтвердил смерть 29-летнего сотрудника «Новой почты», который пострадал от ракетного удара по Харькову 21 октября. Все это время мужчина был в реанимации. По словам Синегубова, пострадавшие от того удара находились в достаточно тяжелом состоянии. На данный момент атака унесла жизни восьми человек, еще 15 получили ранения.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночная атака «шахедов» на Харьков: зафиксировано 10 попаданий (фото, видео)
Ночная атака «шахедов» на Харьков: зафиксировано 10 попаданий (фото, видео)
03.11.2023, 07:06
Ночная атака «шахедов» на Харьков: масштабный пожар еще тушат (фото, видео)
Ночная атака «шахедов» на Харьков: масштабный пожар еще тушат (фото, видео)
03.11.2023, 08:03
Атака «шахедов»: к медикам обратилось восемь жителей Харькова — Синегубов
Атака «шахедов»: к медикам обратилось восемь жителей Харькова — Синегубов
03.11.2023, 08:19
Часть «шахедов» на Харьковщине «отработали» силы ПВО — Синегубов
Часть «шахедов» на Харьковщине «отработали» силы ПВО — Синегубов
03.11.2023, 10:10
Умер пострадавший от удара по «Новой почте» под Харьковом: что с ранеными
Умер пострадавший от удара по «Новой почте» под Харьковом: что с ранеными
03.11.2023, 09:03
Из Купянского района осталось эвакуировать порядка 100 детей — ХОВА
Из Купянского района осталось эвакуировать порядка 100 детей — ХОВА
03.11.2023, 10:23

Новости по теме:

09:51
Над Харьковщиной и двумя областями сбили 12 беспилотников — ВК «Схід»
08:03
Ночная атака «шахедов» на Харьков: масштабный пожар еще тушат (фото, видео)
07:22
Сбили 24 из 38 «шахедов»: Генштаб ВСУ о ночной атаке по Украине и Харьковщине
07:06
Ночная атака «шахедов» на Харьков: зафиксировано 10 попаданий (фото, видео)
07:24
ПВО работала на Харьковщине, ночью сбили 18 «шахедов» — данные Генштаба

Вы читали новость: «Часть «шахедов» на Харьковщине «отработали» силы ПВО — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 10:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил подробности о вражеской атаке по Харькову минувшей ночью, а также подтвердил смерть еще одной жертвы россиян — сотрудника «Новой почты»".