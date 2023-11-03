Умер еще один пострадавший от удара по «Новой почте» под Харьковом
Утром 3 ноября в больнице умер 29-летний сотрудник «Новой почты», который находился в реанимации с 21 октября.
«К сожалению, сегодня утром в больнице скончался 29-летний мужчина, раненный 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу «Новой почты», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Таким образом количество погибших в результате российской ракетной атаки возросло до восьми. 15 человек ранены.
Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. Шесть сотрудников предприятия погибли на месте, еще 17 — получили ранения различной степени тяжести. 30 октября сообщили о смерти в больнице еще одного сотрудника «НП» — 25-летнего Максима Ефременко. Ранее «Новая почта» сообщила имена и возраст всех шести погибших сотрудников. Младшему из них был 21 год, старшему — 31.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новая почта, прокуратура, ракетний удар, умер;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 09:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 3 ноября в больнице умер 29-летний сотрудник «Новой почты», который находился в реанимации с 21 октября".