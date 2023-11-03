Помер ще один постраждалий від удару по “Новій пошті” під Харковом
Вранці 3 листопада у лікарні помер 29-річний співробітник “Нової пошти”, який перебував у реанімації з 21 жовтня.
“На жаль, сьогодні вранці в лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу “Нової пошти”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Таким чином, кількість загиблих у результаті російської ракетної атаки зросла до восьми. 15 людей поранено.
Нагадаємо, дві російські ракети С-300 вдарили по “Новій пошті” в Коротичі о 22:10 21 жовтня. Шість співробітників підприємства загинули на місці, ще 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 30 жовтня повідомили про смерть у лікарні ще одного співробітника “НП” – 25-річного Максима Єфременка. Раніше “Нова пошта” повідомила імена та вік усіх шести загиблих співробітників. Молодшому з них був 21 рік, старшому – 31.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 3 листопада у лікарні помер 29-річний співробітник “Нової пошти”, який перебував у реанімації з 21 жовтня".