Частину “шахедів” на Харківщині “відпрацювали” сили ППО – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив подробиці про ворожу атаку на Харків минулої ночі, а також підтвердив смерть ще однієї жертви росіян – співробітника “Нової пошти”.

Синєгубов наголосив: і в Харкові, і в Коротичі, де були “прильоти” минулої ночі, постраждала виключно громадянська інфраструктура. У тому числі будинки, гаражі, господарчі будівлі, будівля навчального закладу. По Харкову, за його даними, вдарили чотири “шахеди”.

“Частину “шахедів” відпрацювали наші сили Протиповітряної оборони, за що ми їм дякуємо. І фактично всю ніч там працювали наші підрозділі ДСНС, оскільки внаслідок таких обстрілів там утворилися великі пожежі та був ризик займання прилеглих територій і житлового фонду. Локалізували, відпрацювали вчасно“, – сказав начальник ХОВА.

Він подякував рятувальникам, “швидкій” та поліції за своєчасну та якісну роботу на місцях “прильотів”.

Також начальник ХОВА підтвердив смерть 29-річного співробітника “Нової пошти”, який постраждав від ракетного удару по Харкову 21 жовтня. Весь цей час чоловік був у реанімації. За словами Синєгубова, постраждалі від того удару перебували у досить тяжкому стані. На цей час атака забрала життя восьми людей, ще 15 отримали поранення.