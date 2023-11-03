Частину “шахедів” на Харківщині “відпрацювали” сили ППО – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив подробиці про ворожу атаку на Харків минулої ночі, а також підтвердив смерть ще однієї жертви росіян – співробітника “Нової пошти”.
Синєгубов наголосив: і в Харкові, і в Коротичі, де були “прильоти” минулої ночі, постраждала виключно громадянська інфраструктура. У тому числі будинки, гаражі, господарчі будівлі, будівля навчального закладу. По Харкову, за його даними, вдарили чотири “шахеди”.
“Частину “шахедів” відпрацювали наші сили Протиповітряної оборони, за що ми їм дякуємо. І фактично всю ніч там працювали наші підрозділі ДСНС, оскільки внаслідок таких обстрілів там утворилися великі пожежі та був ризик займання прилеглих територій і житлового фонду. Локалізували, відпрацювали вчасно“, – сказав начальник ХОВА.
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Він подякував рятувальникам, “швидкій” та поліції за своєчасну та якісну роботу на місцях “прильотів”.
Також начальник ХОВА підтвердив смерть 29-річного співробітника “Нової пошти”, який постраждав від ракетного удару по Харкову 21 жовтня. Весь цей час чоловік був у реанімації. За словами Синєгубова, постраждалі від того удару перебували у досить тяжкому стані. На цей час атака забрала життя восьми людей, ще 15 отримали поранення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, атака, новая почта, обстріли, сінєгубов, умер;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив подробиці про ворожу атаку на Харків минулої ночі, а також підтвердив смерть ще однієї жертви росіян – співробітника “Нової пошти”".