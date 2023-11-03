Над Харківщиною та двома областями збили 12 безпілотників – ПвК “Схід”

Повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ поінформувало про результати роботи ППО минулої ночі.

“Вночі в Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях підрозділами ПвК “Схід”, ХНУПС та ППО СВ знищено 11 БпЛА “Shahed-131/136 та один “SuperCam”, – повідомили у фейсбуці командування.

Нагадаємо, з 00:30 у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання в цивільні об’єкти в одному з районів та пожежу. ДСНС вранці повідомила про п’ять пожеж у Харкові, наймасштабнішу гасять досі. Перед цим ППО успішно ліквідувала першу групу “шахедів”, які залітали на місто близько 21 години вечора.