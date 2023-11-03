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Над Харківщиною та двома областями збили 12 безпілотників – ПвК “Схід”

Події 09:51   03.11.2023
Оксана Горун
Над Харківщиною та двома областями збили 12 безпілотників – ПвК “Схід”

Повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ поінформувало про результати роботи ППО минулої ночі.

“Вночі в Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях підрозділами ПвК “Схід”, ХНУПС та ППО СВ знищено 11 БпЛА “Shahed-131/136 та один “SuperCam”, – повідомили у фейсбуці командування.

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Нагадаємо, з 00:30 у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання в цивільні об’єкти в одному з районів та пожежу. ДСНС вранці повідомила про п’ять пожеж у Харкові, наймасштабнішу гасять досі. Перед цим ППО успішно ліквідувала першу групу “шахедів”, які залітали на місто близько 21 години вечора.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 09:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ поінформувало про результати роботи ППО минулої ночі".