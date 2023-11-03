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Нічна атака “шахедів” на Харків: масштабну пожежу ще гасять (фото, відео)

Події 08:03   03.11.2023
Оксана Горун
Нічна атака “шахедів” на Харків: масштабну пожежу ще гасять (фото, відео)

Через атаку російських “шахедів” у місті виникли масштабні пожежі – на площі понад 1000 квадратних метрів.

“У результаті ударів сталося 5 пожеж. Наймасштабніша пожежа виникла в одному із районів Харкова. Там
вогнем були охоплені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв. м“, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

За даними рятувальників, була загроза розповсюдження вогню на інші будівлі. Наразі пожежу локалізували, вогонь ще гасять.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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Близько 23-ї години Повітряні сили повідомили, що безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом. За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, о 23:42 вони були над Харковом. З 00:30 у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання в цивільні об’єкти в одному з районів та пожежу.

Фото: телеграм Олега Синєгубова

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 08:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через атаку російських “шахедів” у місті виникли масштабні пожежі – на площі понад 1000 квадратних метрів".