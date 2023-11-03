Нічна атака “шахедів” на Харків: масштабну пожежу ще гасять (фото, відео)
Через атаку російських “шахедів” у місті виникли масштабні пожежі – на площі понад 1000 квадратних метрів.
“У результаті ударів сталося 5 пожеж. Наймасштабніша пожежа виникла в одному із районів Харкова. Там
вогнем були охоплені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв. м“, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
За даними рятувальників, була загроза розповсюдження вогню на інші будівлі. Наразі пожежу локалізували, вогонь ще гасять.
За попередніми даними, постраждалих немає.
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Близько 23-ї години Повітряні сили повідомили, що безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом. За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, о 23:42 вони були над Харковом. З 00:30 у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання в цивільні об’єкти в одному з районів та пожежу.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, ГСЧС, обстріл, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через атаку російських “шахедів” у місті виникли масштабні пожежі – на площі понад 1000 квадратних метрів".