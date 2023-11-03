Ночная атака «шахедов» на Харьков: масштабный пожар еще тушат (фото, видео)
Из-за атаки российских «шахедов» в городе возникли масштабные пожары — на площади более 1000 квадратных метров.
«В результате ударов произошло пять пожаров. Самый масштабный пожар возник в одном из районов Харькова. Там
огнем были охвачены административное здание, действующее здание швейного цеха, СТО, гаражи, восемь автомобилей и жилой дом на общей площади более 1000 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, была угроза распространения огня на другие здания. Сейчас пожар локализовали, огонь еще тушат.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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Напомним, около 23 часов Воздушные силы сообщили, что беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом. По данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, в 23:42 они были над Харьковом. С 00:30 в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам в одном из районов и пожаре.
Фото: telegram Олега Синегубова
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ГСЧС, обстрел, пожары;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за атаки российских «шахедов» в городе возникли масштабные пожары — на площади более 1000 квадратных метров".