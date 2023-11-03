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Ночная атака «шахедов» на Харьков: масштабный пожар еще тушат (фото, видео)

Происшествия 08:03   03.11.2023
Оксана Горун
Ночная атака «шахедов» на Харьков: масштабный пожар еще тушат (фото, видео)

Из-за атаки российских «шахедов» в городе возникли масштабные пожары — на площади более 1000 квадратных метров.

«В результате ударов произошло пять пожаров. Самый масштабный пожар возник в одном из районов Харькова. Там
огнем были охвачены административное здание, действующее здание швейного цеха, СТО, гаражи, восемь автомобилей и жилой дом на общей площади более 1000 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, была угроза распространения огня на другие здания. Сейчас пожар локализовали, огонь еще тушат.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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Напомним, около 23 часов Воздушные силы сообщили, что беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом. По данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, в 23:42 они были над Харьковом. С 00:30 в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам в одном из районов и пожаре.

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Фото: telegram Олега Синегубова

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 08:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за атаки российских «шахедов» в городе возникли масштабные пожары — на площади более 1000 квадратных метров".