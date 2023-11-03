Ночная атака «шахедов» на Харьков: масштабный пожар еще тушат (фото, видео)

Из-за атаки российских «шахедов» в городе возникли масштабные пожары — на площади более 1000 квадратных метров.

«В результате ударов произошло пять пожаров. Самый масштабный пожар возник в одном из районов Харькова. Там

огнем были охвачены административное здание, действующее здание швейного цеха, СТО, гаражи, восемь автомобилей и жилой дом на общей площади более 1000 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, была угроза распространения огня на другие здания. Сейчас пожар локализовали, огонь еще тушат.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, около 23 часов Воздушные силы сообщили, что беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом. По данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, в 23:42 они были над Харьковом. С 00:30 в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам в одном из районов и пожаре.

Фото: telegram Олега Синегубова