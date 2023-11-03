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Ночная атака «шахедов» на Харьков: зафиксировано 10 попаданий (фото, видео)

Происшествия 07:06   03.11.2023
Оксана Горун
Ночная атака «шахедов» на Харьков: зафиксировано 10 попаданий (фото, видео)

Не менее 10 российских «шахедов» ударили по Харькову и пригороду минувшей ночью, сообщили в полиции и прокуратуре области.

«Около 12 и  часа ночи россияне совершили серию ударов «шахедами» по городу Харькову. Удары были, в частности, по Шевченковскому, Основянскому районам и пригороду Харькова. Всего было около 10 попаданий. Все эти дроны были запущены с прилегающей к Харьковской области территории РФ. Информации о травмированных или погибших нет. Удары были по гражданской инфраструктуре, в частности – жилым домам. Во время одного из таких ударов, загорелось СТО и находившееся рядом двухэтажное нежилое здание», — сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В полиции уточнили: из-за попаданий горели гаражи и автомобили, повреждены хозпостройки.

«Было попадание в учебное заведение. Разрушены второй и третий этажи, крыша здания, горели конструктивные элементы. Также в результате обстрела горел жилой дом, СТО, админздание. Все пожары локализованы», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полицейских, врачи диагностировали у местных жителей острую реакцию на стресс. Сейчас на месте работают профильные службы.

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Напомним, около 20 часов командование Воздушных сил ВСУ сообщило о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Харьковщины. Около 21 часа в Харькове прогремел взрыв. Спустя 15 минут начальник ХОВА Олег Синегубов поблагодарил силы ПВО.

Последствия удара "шахедов" по Харькову 3 ноября 2023

Около 23 часов Воздушные силы сообщили, что беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом. По данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, в 23:42 они были над Харьковом. С 00:30 в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам в одном из районов и пожаре.

Последствия удара "шахедов" по Харькову 3 ноября 2023 4

Последствия удара "шахедов" по Харькову 3 ноября 2023 3

Последствия удара "шахедов" по Харькову 3 ноября 2023 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 07:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не менее 10 российских «шахедов» ударили по Харькову и пригороду минувшей ночью, сообщили в полиции и прокуратуре области".