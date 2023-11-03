Ночная атака «шахедов» на Харьков: зафиксировано 10 попаданий (фото, видео)

Не менее 10 российских «шахедов» ударили по Харькову и пригороду минувшей ночью, сообщили в полиции и прокуратуре области.

«Около 12 и часа ночи россияне совершили серию ударов «шахедами» по городу Харькову. Удары были, в частности, по Шевченковскому, Основянскому районам и пригороду Харькова. Всего было около 10 попаданий. Все эти дроны были запущены с прилегающей к Харьковской области территории РФ. Информации о травмированных или погибших нет. Удары были по гражданской инфраструктуре, в частности – жилым домам. Во время одного из таких ударов, загорелось СТО и находившееся рядом двухэтажное нежилое здание», — сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В полиции уточнили: из-за попаданий горели гаражи и автомобили, повреждены хозпостройки.

«Было попадание в учебное заведение. Разрушены второй и третий этажи, крыша здания, горели конструктивные элементы. Также в результате обстрела горел жилой дом, СТО, админздание. Все пожары локализованы», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полицейских, врачи диагностировали у местных жителей острую реакцию на стресс. Сейчас на месте работают профильные службы.

Напомним, около 20 часов командование Воздушных сил ВСУ сообщило о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Харьковщины. Около 21 часа в Харькове прогремел взрыв. Спустя 15 минут начальник ХОВА Олег Синегубов поблагодарил силы ПВО.

Около 23 часов Воздушные силы сообщили, что беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом. По данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, в 23:42 они были над Харьковом. С 00:30 в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам в одном из районов и пожаре.