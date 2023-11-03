Синегубов: Есть попадания по инфраструктуре Харькова и Харьковского района

Вследствие атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на 3 ноября есть попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове и населенном пункте Харьковского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, возник пожар.

«На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — находитесь в укрытиях!» — пишет Синегубов.

Напомним, около 20 часов командование Воздушных сил ВСУ сообщило о вражеских БпЛА в воздушном пространстве Харьковщины. Около 21 часа в Харькове прогремел взрыв. Спустя 15 минут начальник ХОВА Олег Синегубов поблагодарил силы ПВО.

Около 23 часов Воздушные силы сообщили, что беспилотники врага были замечены над Богодуховским районом. По данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, в 23:42 они были над Харьковом. С 00:30 в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам в одном из районов и пожаре.