Синєгубов: Є влучання по інфраструктурі Харкова та Харківського району

Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч проти 3 листопада є влучання по цивільній інфраструктурі у Харкові та населеному пункті Харківського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, виникла пожежа.

“На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги – перебувайте в укриттях!” – пише Синєгубов.

Нагадаємо, близько 20-ї години командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ворожі БпЛА у повітряному просторі Харківщини. Близько 21-ї години у Харкові пролунав вибух. Невдовзі начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО.

Близько 23-ї години Повітряні сили повідомили, що безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом. За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, о 23:42 вони були над Харковом. З 00:30 у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання в цивільні об’єкти в одному з районів та пожежу.