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Синєгубов: Є влучання по інфраструктурі Харкова та Харківського району

Події 01:20   03.11.2023
Олена Нагорна
Синєгубов: Є влучання по інфраструктурі Харкова та Харківського району

Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч проти 3 листопада є влучання по цивільній інфраструктурі у Харкові та населеному пункті Харківського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, виникла пожежа.

На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги – перебувайте в укриттях!” – пише Синєгубов.

Нагадаємо, близько 20-ї години командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ворожі БпЛА у повітряному просторі Харківщини. Близько 21-ї години у Харкові пролунав вибух. Невдовзі начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО.

Близько 23-ї години Повітряні сили повідомили, що безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом. За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, о 23:42 вони були над Харковом. З 00:30 у Харкові було чутно серію вибухівМер міста Ігор Терехов повідомив про влучання в цивільні об’єкти в одному з районів та пожежу.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 01:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч проти 3 листопада є влучання по цивільній інфраструктурі у Харкові та населеному пункті Харківського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".