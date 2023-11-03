Нічна атака “шахедів” на Харків: зафіксовано 10 влучань (фото, відео)
Щонайменше 10 російських “шахедів” вдарили по Харкову та передмістю минулої ночі, повідомили в поліції та прокуратурі області.
“Близько 12 та 1-ї години ночі росіяни здійснили серію ударів «шахедами» по місту Харкову. Удари були, зокрема, по Шевченківському, Основ’янському районах та передмістю Харкова. Усього було близько 10 влучань. Усі ці дрони були запущені з прилеглої до Харківської області території РФ. Інформації про травмованих або загиблих осіб немає. Удари були по цивільній інфраструктурі, зокрема – житлових будинках. Під час одного з таких ударів, зайнялася СТО та двоповерхова нежитлова будівля, що знаходилася поряд“, – повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
У поліції уточнили: через влучання горіли гаражі та автомобілі, пошкоджено господарські споруди.
“Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними поліціянтів, лікарі діагностували у місцевих мешканців гостру реакцію на стрес. Нині на місці працюють профільні служби.
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Нагадаємо, близько 20-ї години командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ворожі БпЛА у повітряному просторі Харківщини. Близько 21-ї години у Харкові пролунав вибух. Невдовзі начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО.
Близько 23-ї години Повітряні сили повідомили, що безпілотники ворога були помічені над Богодухівським районом. За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, о 23:42 вони були над Харковом. З 00:30 у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання в цивільні об’єкти в одному з районів та пожежу.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, атака, обстріл, пожежа, поліція, прокуратура, руйнування;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 07:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 10 російських “шахедів” вдарили по Харкову та передмістю минулої ночі, повідомили в поліції та прокуратурі області".