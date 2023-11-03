Атака “шахедів”: до медиків звернулося вісім мешканців Харкова – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про нічну атаку по Харкову та передмістю. За його даними, “приліт” також є у Коротичі.
При цьому Синєгубов інформує, що по Харкову вдарили чотири “шахеди” (раніше поліція повідомила про десять).
“Пошкоджено два гаражі, чотири легкові автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, не діючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі. До медиків звернулося вісім харків’ян з гострою реакцією на стрес, у тому числі двоє дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав”, – зазначив начальник ХОВА.
Крім того, за його інформацією, близько 23:45 “приліт” був у Коротичі Харківського району – там пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі.
Протягом доби армія РФ обстрілювала також Вовчанськ, Гатище, Тернову, Дворічну та Синьківку.
Нагадаємо, з 00:30 у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання в цивільні об’єкти в одному з районів та пожежу. ДСНС вранці повідомила про п’ять пожеж у Харкові, наймасштабнішу гасять досі. Перед цим ППО успішно ліквідувала першу групу “шахедів”, які залітали на місто близько 21 години вечора.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, обстріли, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про нічну атаку по Харкову та передмістю. За його даними, “приліт” також є у Коротичі".