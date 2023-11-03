Атака «шахедов»: к медикам обратилось восемь жителей Харькова — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ночной атаке по Харькову и пригороду. По его данным, «прилет» также есть в Коротиче.
При этом Синегубов информирует, что по Харькову ударили четыре «шахеда» (ранее полиция сообщила о десяти).
» Повреждены два гаража, четыре легковых автомобиля и хозяйственная постройка. Частично разрушено учебное заведение. Также повреждение получило здание СТО, не действующий швейный цех и жилой дом. Произошли пожары. К медикам обратилось восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Получили помощь на месте. Ранения никто не получил», — отметил начальник ХОВА.
Кроме того, по его информации, около 23:45 «прилет» был в Коротиче Харьковского района — там повреждены два нежилых здания, произошли пожары.
В течение суток армия РФ обстреливала также Волчанск, Гатище, Терновую, Двуречную и Синьковку.
Напомним, с 00:30 в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам в одном из районов и пожаре. ГСЧС утром сообщила о пяти пожарах в Харькове, самый масштабный тушат до сих пор. Перед этим ПВО успешно ликвидировала первую группу «шахедов», залетавших на город около 21 часа вечера.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ночной атаке по Харькову и пригороду. По его данным, «прилет» также есть в Коротиче".