Атака «шахедов»: к медикам обратилось восемь жителей Харькова — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ночной атаке по Харькову и пригороду. По его данным, «прилет» также есть в Коротиче.

При этом Синегубов информирует, что по Харькову ударили четыре «шахеда» (ранее полиция сообщила о десяти).

» Повреждены два гаража, четыре легковых автомобиля и хозяйственная постройка. Частично разрушено учебное заведение. Также повреждение получило здание СТО, не действующий швейный цех и жилой дом. Произошли пожары. К медикам обратилось восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Получили помощь на месте. Ранения никто не получил», — отметил начальник ХОВА.

Кроме того, по его информации, около 23:45 «прилет» был в Коротиче Харьковского района — там повреждены два нежилых здания, произошли пожары.

В течение суток армия РФ обстреливала также Волчанск, Гатище, Терновую, Двуречную и Синьковку.

Напомним, с 00:30 в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам в одном из районов и пожаре. ГСЧС утром сообщила о пяти пожарах в Харькове, самый масштабный тушат до сих пор. Перед этим ПВО успешно ликвидировала первую группу «шахедов», залетавших на город около 21 часа вечера.