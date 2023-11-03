Над Харьковщиной и двумя областями сбили 12 беспилотников — ВК «Схід»
Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ проинформировало о результатах работы ПВО минувшей ночью.
«В Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях подразделениями ВвК «Схід», ХНУВС и ПВО СВ уничтожены 11 БПЛА «Shahed-131/136 и один «SuperCam», — сообщили в facebook командования.
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Напомним, с 00:30 в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам в одном из районов и пожаре. ГСЧС утром сообщила о пяти пожарах в Харькове, самый масштабный тушат до сих пор. Перед этим ПВО успешно ликвидировала первую группу «шахедов», залетавших на город около 21 часа вечера.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, ВС ВСУ, знищили, ОК "Схід", пво, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 09:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ проинформировало о результатах работы ПВО минувшей ночью".