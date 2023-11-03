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Ночная атака «шахедов»: в Харькове потушили масштабный пожар (видео)

Происшествия 11:42   03.11.2023
Елена Нагорная
Ночная атака «шахедов»: в Харькове потушили масштабный пожар (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В 10:25 3 ноября спасатели ликвидировали масштабный пожар площадью более 1000 квадратных метров, возникший в Основянском районе Харькова в результате ночной атаки российских дронов.

Благодаря героизму 68 чрезвычайников огонь удалось остановить на подступах к соседним строениям, подчеркивают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как сообщалось, в Основянском районе пожаром были охвачены админздание, недействующий швейный цех, СТО, гаражи, восемь автомобилей и жилой дом.

Всего, по словам спикера облуправления ГСЧС Евгения Василенко, в Харькове ночью возникли пять пожаров из-за атаки дронов — в Основянском и Шевченковском районах. Их тушили силами 25 отделений ГСЧС — более 140 спасателей.

Напомним, с 00:30 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам в одном из районов и пожаре.  По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову ударили четыре «шахеда». К медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Также был обстрелян поселок Коротич Харьковского района. Там повреждены два нежилых здания. Часть вражеских дронов сбили сили ПВО.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 11:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 10:25 3 ноября спасатели ликвидировали масштабный пожар площадью более 1000 квадратных метров, возникший в Основянском районе Харькова в результате…".