Ночная атака «шахедов»: в Харькове потушили масштабный пожар (видео)

В 10:25 3 ноября спасатели ликвидировали масштабный пожар площадью более 1000 квадратных метров, возникший в Основянском районе Харькова в результате ночной атаки российских дронов.

Благодаря героизму 68 чрезвычайников огонь удалось остановить на подступах к соседним строениям, подчеркивают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как сообщалось, в Основянском районе пожаром были охвачены админздание, недействующий швейный цех, СТО, гаражи, восемь автомобилей и жилой дом.

Всего, по словам спикера облуправления ГСЧС Евгения Василенко, в Харькове ночью возникли пять пожаров из-за атаки дронов — в Основянском и Шевченковском районах. Их тушили силами 25 отделений ГСЧС — более 140 спасателей.

Напомним, с 00:30 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам в одном из районов и пожаре. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову ударили четыре «шахеда». К медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Также был обстрелян поселок Коротич Харьковского района. Там повреждены два нежилых здания. Часть вражеских дронов сбили сили ПВО.