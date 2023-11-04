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«Личный состав они не жалеют» – ГПСУ о штурмах РФ в районе Купянска

Общество 10:05   04.11.2023
Виктория Яковенко
«Личный состав они не жалеют» – ГПСУ о штурмах РФ в районе Купянска

На Купянско-Лиманском направлении ситуация – стабильно напряженная. Враг продолжает атаковать и не оставил своих планов касательно захвата Купянска и поселка Купянск-Узловой, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы 15 пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов.

«О войсках, которые сейчас находятся напротив нашего участка – это подразделения «Шторм-Z», состоящие из заключенных, также подразделения 6-й армии и 1-й танковой армии. Они провели ротацию, вместо погибших своих военных, они эти ресурсы возобновляют. Враг постоянно меняет тактику. Один раз проводит мясные штурмы, второй раз, в тот же день, проводит штурмы с применением техники, но личный состав они не жалеют. Сейчас в штурм он отправляет около 30 военных. Они могут идти с поддержкой одной, двух единиц техники, обычно это танки. Они не доходят до наших позиций, танки остаются на расстоянии до 1 км, ведут огонь. Но у нас есть возможность их уничтожить», — отметил Шевцов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 10:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении ситуация – стабильно напряженная. Враг продолжает атаковать и не оставил своих планов касательно захвата Купянска и поселка Купянск-Узловой, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы 15 пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов.".