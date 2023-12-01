ДРГ активизировались на Харьковщине у границы, это опасно для мирных — ГПСУ

За последние три недели пограничники фиксируют активизацию российских ДРГ в направлении Харьковщины. Об этом заявил в эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Раньше больше всего мы их фиксировали по Сумскому направлению, а за последние несколько недель мы видим изменение направления – Харьковщина. Враг за последние несколько недель активнее использует ДРГ именно по Харьковской области. Возможно, они изменили свой вектор работы, скажем так, направление, где они хотят применять ДРГ, потому что видят, что по Сумскому направлению у них ничего не получается», — предположил Демченко.

Он подчеркнул, что российские диверсанты несут угрозу не только защитникам границы, но и местным жителям.

«Все наши защитники хорошо понимают угрозу, которую несут диверсанты. И это угроза не только украинским воинам. Это угроза и мирным жителям, потому что, как видим, они открывают огонь, в том числе и по автомобилям мирных людей, перемещающихся в пограничье», — отметил спикер ГПСУ.

Кроме угрозы от диверсантов, пограничье с РФ страдает от бесконечных обстрелов врага. За минувший месяц по территории Сумской, Черниговской и Харьковской областей россияне нанесли более 2000 обстрелов. И у Харьковщины и здесь — печальное лидерство.

«Больше всего обстрелов за последнее время мы фиксируем по Харьковской области», — сообщил Демченко.

Он пояснил, что такая частота обстрелов мешает проводить открытое обустройство фортификаций на линии границы.

«Но, конечно, происходит укрепление в пограничье – в максимальной близости к границам, насколько это возможно в фортификационном отношении для того, чтобы наши подразделения – ГПСУ, а также другие составляющие Сил обороны, имели все возможности и для укрытия, и для ведения боя, если произойдет какое-то повторное вторжение», — сказал представитель Госпогранслужбы.