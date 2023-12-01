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Брехав, що чоловік живий: у Харкові шахрай виманював у вдови воїна ЗСУ $10 тис

Події 10:13   01.12.2023
Оксана Горун
Брехав, що чоловік живий: у Харкові шахрай виманював у вдови воїна ЗСУ $10 тис

ГУНП у Харківській області опублікувало відео затримання підозрюваного у шахрайстві посеред супермаркету у Харкові.

“Поліцейські Харківщини затримали шахрая, який виманював гроші у родичів загиблих військових, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. – Зловмисник представлявся співробітником СБУ. Та переконував рідних військовослужбовців, що їхні близькі насправді живі та знаходяться в полоні рф. Запевняв, що може “звільнити” їх з полону за певну суму грошей”.

Одна з постраждалих – Олена. Її чоловік, військовослужбовець ЗСУ, загинув 11 жовтня цього року. Від частини, де він служив, вона отримала офіційне підтвердження. А потім на неї вийшов знайомий чоловіка та сказав, що той живий, але перебуває в полоні.

“Він казав, що чоловік в полоні, це 100-процентна інформація, і цей знайомий “вирішить це питання” за 10 тисяч доларів”, – розповіла Олена.

Вона одразу зрозуміла, що її дурять і звернулася до поліції. Слідчі провели заходи та зібрали матеріали, які підтверджували злочинні наміри шахрая.

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“У взаємодії з правоохоронцями жінка призначила день для передачі коштів”, – повідомили в ГУНП.

29 листопада співробітники карного розшуку разом із СБУ та за підтримки полку поліції особливого призначення затримали шахрая одразу після передачі коштів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 10:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУНП у Харківській області опублікувало відео затримання підозрюваного у шахрайстві посеред супермаркету у Харкові".