Видавав себе за волонтера і «промишляв» на Барабашово: рецидивіста «посадили»
Харків’янин, який мав непогашену судимість, скоїв крадіжку на ТЦ «Барабашово», а також два епізоди шахрайства.
За даними Харківської обласної прокуратури, у січні зловмисник видав себе за волонтера благодійного фонду та пообіцяв чоловіку посприяти в оформленні документів для тимчасового виїзду за кордон. За таку «послугу» ділок «попросив» 1500 доларів. Однак коли чоловік отримав гроші, він перестав виходити на зв’язок.
Крім цього, у лютому зловмисник під приводом взяття товару для перепродажу приїхав до ТЦ «Барабашово», де продавець передав йому бойлер, сухий тен, газовий котел та інші товари. Шахрай пообіцяв віддати гроші, коли знайде нового покупця. Однак він просто заволодів вказаною технікою.
У прокуратурі додали, що зловмисник промишляв не тільки шахрайством. Встановлено, що у жовтні торік чоловік обікрав один з магазинів, розташованих у ТЦ «Барабашово» – зловмисник проник до підсобного приміщення та викрав звідти гроші та одяг.
Суд визнав чоловіка винним у низці крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, та шахрайстві (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 ККУ). Він проведе у тюрмі 5 років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: барабашово, кража, прокуратура, рецидивист, суд, тюрьма, харьковчанин;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин, який мав непогашену судимість, скоїв крадіжку на ТЦ «Барабашово», а також два епізоди шахрайства.".