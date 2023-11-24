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Рецидивіст у Харкові назрізав кабелю на 100 тисяч гривень (фото)

Суспільство 22:39   24.11.2023
Елена Нагорная
Рецидивіст у Харкові назрізав кабелю на 100 тисяч гривень (фото)

Правоохоронці затримали у Харкові 34-річного місцевого жителя, який зрізав телефонний кабель та здавав на метал. Чоловік завдав телекомунікаційній компанії збитків на понад 100 тисяч гривень. Лише у Салтівському районі він скоїв близько 30 крадіжок.

Правоохоронці розшукали ймовірного злочинця, який був неодноразово засуджений за майнові злочини й лише на початку року вийшов з місць позбавлення волі, після спрацювання сигналізації на одному з об’єктів, повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області.

Схема його незаконного збагачення була досить простою. Близько 4-ї години ранку зловмисник приходив до завчасно визначених місць, де був легкий доступ до кабелю, та зрізав його садовими ножицями. Потім він тягнув його на найближче сміттєзвалище та обпалював ізоляцію. Очищений кабель крадій здавав до приймальні кольорових металів“, – пишуть правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 22:39;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові 34-річного місцевого жителя, який зрізав телефонний кабель та здавав на метал. Чоловік завдав телекомунікаційній компанії збитків на понад 100 тисяч гривень. Лише у Салтівському районі він скоїв близько 30 крадіжок.".