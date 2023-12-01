Харків засипало снігом: на вулицях працюють техніка та двірники (фото, відео)

Зранку 1 грудня у Харкові пройшов мокрий сніг. На розчищення доріг міста вивели 123 одиниці спецтехніки та 172 робітники КП “Шляхрембуд“.

Про це повідомляють у пресслужбі міськради.

У Новобаварському районі, за даними мерії, у прибиранні снігу задіяно понад 150 комунальників та 22 одиниці техніки та засобів малої механізації. Наслідки негоди усувають КП «Харківблагоустрій», СКП «Харківзеленбуд» та КП «Шляхрембуд».

У Немишлянському районі працівники СКП “Харківзеленбуд” прибирають сніг на тротуарах та дитячих майданчиках. Зокрема, комунальники працюють на бул. Юр’єва, біля стели “Зірка” на вул. Харківських Дивізій та Петренківського водоймища.

У Салтівському районі працюють 430 комунальників, а також 42 одиниці спецтехніки та засобів малої механізації.



Фото, відео: Харківська міськрада

Також до ліквідації наслідків снігопаду приєдналися копи. Вони допомагають дорожникам та комунальникам.

“Під час несприятливих погодних умов водіям транспортних засобів необхідно бути максимально уважними та обережними за кермом. Також нагадуємо водіям про дотримання правил паркування, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки“, – йдеться у повідомленні Управління патрульної поліції у Харківській області.



Фото: УПП у Харківській області

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