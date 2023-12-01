Харьков засыпало снегом: на улицах работают техника и дворники (фото, видео)

Утром 1 декабря в Харькове прошел мокрый снег. На расчистку дорог города вывели 123 единицы спецтехники и 172 работника КП «Дорремстрой».

Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.

В Новобаварском районе, по данным мэрии, в уборке снега задействованы более 150 коммунальщиков и 22 единицы техники и средств малой механизации. Последствия непогоды устраняют КП «Харьковблагоустройство», СКП «Харьковзеленстрой» и КП «Дорремстрой».

В Немышлянском районе работники СКП «Харьковзеленстрой» убирают снег на тротуарах и детских площадках. В частности, коммунальщики работают на бул. Юрьева, возле стелы «Звезда» на ул. Харьковских Дивизий и Петренковского водоема.

В Салтовском районе работают 430 коммунальщиков, а также 42 единицы спецтехники и средств малой механизации.



Фото, видео: Харьковский горсовет

Также к ликвидации последствий снегопада присоединились копы. Они помогают дорожникам и коммунальщикам.

«Во время неблагоприятных погодных условий водителям транспортных средств необходимо быть максимально внимательными и осторожными за рулем. Также напоминаем водителям о соблюдении правил парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники», — говорится в сообщении Управления патрульной полиции в Харьковской области.



Фото: УПП в Харьковской области

Читайте также: Снег на дорогах Харьковской области убирают около 150 единиц техники