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Харьков засыпало снегом: на улицах работают техника и дворники (фото, видео)

Общество 14:04   01.12.2023
Елена Нагорная
Харьков засыпало снегом: на улицах работают техника и дворники (фото, видео) Фото: УПП в Харьковской области

Утром 1 декабря в Харькове прошел мокрый снег. На расчистку дорог города вывели 123 единицы спецтехники и 172 работника КП «Дорремстрой».

Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.

 

В Новобаварском районе, по данным мэрии, в уборке снега задействованы более 150 коммунальщиков и 22 единицы техники и средств малой механизации. Последствия непогоды устраняют КП «Харьковблагоустройство», СКП «Харьковзеленстрой» и КП «Дорремстрой».

В Немышлянском районе работники СКП «Харьковзеленстрой» убирают снег на тротуарах и детских площадках. В частности, коммунальщики работают на бул. Юрьева, возле стелы «Звезда» на ул. Харьковских Дивизий и Петренковского водоема.

В Салтовском районе работают 430 коммунальщиков, а также 42 единицы спецтехники и средств малой механизации.


Фото, видео: Харьковский горсовет

Также к ликвидации последствий снегопада присоединились копы. Они помогают дорожникам и коммунальщикам.

«Во время неблагоприятных погодных условий водителям транспортных средств необходимо быть максимально внимательными и осторожными за рулем. Также напоминаем водителям о соблюдении правил парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники», — говорится в сообщении Управления патрульной полиции в Харьковской области.


Фото: УПП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 14:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 декабря в Харькове прошел мокрый снег. На расчистку дорог города вывели 123 единицы спецтехники и 172 работника КП «Дорремстрой».".