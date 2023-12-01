Харьков засыпало снегом: на улицах работают техника и дворники (фото, видео)
Утром 1 декабря в Харькове прошел мокрый снег. На расчистку дорог города вывели 123 единицы спецтехники и 172 работника КП «Дорремстрой».
Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.
В Новобаварском районе, по данным мэрии, в уборке снега задействованы более 150 коммунальщиков и 22 единицы техники и средств малой механизации. Последствия непогоды устраняют КП «Харьковблагоустройство», СКП «Харьковзеленстрой» и КП «Дорремстрой».
В Немышлянском районе работники СКП «Харьковзеленстрой» убирают снег на тротуарах и детских площадках. В частности, коммунальщики работают на бул. Юрьева, возле стелы «Звезда» на ул. Харьковских Дивизий и Петренковского водоема.
В Салтовском районе работают 430 коммунальщиков, а также 42 единицы спецтехники и средств малой механизации.
Фото, видео: Харьковский горсовет
Также к ликвидации последствий снегопада присоединились копы. Они помогают дорожникам и коммунальщикам.
«Во время неблагоприятных погодных условий водителям транспортных средств необходимо быть максимально внимательными и осторожными за рулем. Также напоминаем водителям о соблюдении правил парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники», — говорится в сообщении Управления патрульной полиции в Харьковской области.
Фото: УПП в Харьковской области
Читайте также: Снег на дорогах Харьковской области убирают около 150 единиц техники
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: дороги, міськрада, погода, полиция, проезд, снег, снегопад, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков засыпало снегом: на улицах работают техника и дворники (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 14:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 декабря в Харькове прошел мокрый снег. На расчистку дорог города вывели 123 единицы спецтехники и 172 работника КП «Дорремстрой».".