Главные новости Харькова 1 декабря: раненый, обстрелы, снег, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

08:27

Утром армия РФ обстреляла Ковшаровку, за сутки — один раненый: данные ХОВА

«Сегодня утром, около 6:50, враг обстрелял с. Ковшаровка Купянского района. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил данные руководства полиции области, сообщив об обстрелах не менее 16 населенных пунктов региона. В Липцах ранен 52-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте.

07:48

56-летний мужчина ранен во время обстрела на Харьковщине

«При обстреле рашистами села Липцы ранения получил 52-летний мужчина», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его информации, армия РФ за сутки обстреляла не менее десяти населенных пунктов региона, в том числе: Двуречную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Подолы.

07:26

Генштаб сообщил про семь атак на Купянском направлении и авиаудары по трем селам

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено семь атак», — проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 декабря.

Авиационные удары армии РФ пришлись по Синьковке, Петропавловке и Ивановке.

07:24

В Харьковской области снежит — патрульные предупредили водителей

Патрульная полиция Харьковской области обратилась к жителям региона с просьбой быть сегодня осторожными за рулем.

07:00

Ночью в Харькове объявляли тревогу из-за тактической авиации

В Харькове и области ночью воздушная тревога звучала с 02:27 по 02:46. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационного вооружения.

Над Украиной уже традиционно летали «шахеды». Об их запуске с мыса Чауда в Крыму ВС ВСУ сообщили вечером 1 декабря — в 19:38. Первая атака пришлась на южные области страны. Отбой по «шахедам» дали в 01:44. А в 04:13 и 06:13 последовали еще два предупреждения об ударных дронах. Первое — для Херсонской и Николаевской областей. Второе, утреннее, — для Сумской, Полтавской и Черниговской. По состоянию на 07:00 утра оно еще актуально.