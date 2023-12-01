Главные новости Харькова 1 декабря: раненый, обстрелы, снег, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
08:27
Утром армия РФ обстреляла Ковшаровку, за сутки — один раненый: данные ХОВА
«Сегодня утром, около 6:50, враг обстрелял с. Ковшаровка Купянского района. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он уточнил данные руководства полиции области, сообщив об обстрелах не менее 16 населенных пунктов региона. В Липцах ранен 52-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте.
07:48
56-летний мужчина ранен во время обстрела на Харьковщине
«При обстреле рашистами села Липцы ранения получил 52-летний мужчина», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
По его информации, армия РФ за сутки обстреляла не менее десяти населенных пунктов региона, в том числе: Двуречную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Подолы.
07:26
Генштаб сообщил про семь атак на Купянском направлении и авиаудары по трем селам
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено семь атак», — проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 декабря.
Авиационные удары армии РФ пришлись по Синьковке, Петропавловке и Ивановке.
07:24
В Харьковской области снежит — патрульные предупредили водителей
Патрульная полиция Харьковской области обратилась к жителям региона с просьбой быть сегодня осторожными за рулем.
07:00
Ночью в Харькове объявляли тревогу из-за тактической авиации
В Харькове и области ночью воздушная тревога звучала с 02:27 по 02:46. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационного вооружения.
Над Украиной уже традиционно летали «шахеды». Об их запуске с мыса Чауда в Крыму ВС ВСУ сообщили вечером 1 декабря — в 19:38. Первая атака пришлась на южные области страны. Отбой по «шахедам» дали в 01:44. А в 04:13 и 06:13 последовали еще два предупреждения об ударных дронах. Первое — для Херсонской и Николаевской областей. Второе, утреннее, — для Сумской, Полтавской и Черниговской. По состоянию на 07:00 утра оно еще актуально.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: воздушная тревога, ночь;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 1 декабря: раненый, обстрелы, снег, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".