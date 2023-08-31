Из минометов и артиллерии россияне обстреливали Харьковщину – Генштаб ВСУ
Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Купянском направлении и у границы, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении противник из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты, в частности, Гатище, Волчанские Хутора, Григоровка, Отрадное, Дворичанское Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеривка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 07:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Купянском направлении и у границы, сообщил Генштаб ВСУ.".