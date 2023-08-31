Live
  • Чт 31.08.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.79
    • 🟢

Из минометов и артиллерии россияне обстреливали Харьковщину – Генштаб ВСУ

Происшествия 07:40   31.08.2023
Оксана Якушко
Из минометов и артиллерии россияне обстреливали Харьковщину – Генштаб ВСУ

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Купянском направлении и у границы, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты, в частности, Гатище, Волчанские Хутора, Григоровка, Отрадное, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеривка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

Читайте также: Авиаудар по Кисловке нанесли россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Из минометов и артиллерии россияне обстреливали Харьковщину – Генштаб ВСУ
Из минометов и артиллерии россияне обстреливали Харьковщину – Генштаб ВСУ
31.08.2023, 07:40
Вблизи многоэтажки на Салтовке произошла стрельба: подробности
Вблизи многоэтажки на Салтовке произошла стрельба: подробности
30.08.2023, 12:18
2-летнего ребенка потеряла пьяная мать на Харьковщине
2-летнего ребенка потеряла пьяная мать на Харьковщине
30.08.2023, 21:57
На Купянщине комендантский час теперь будет начинаться с 18:00 (документ)
На Купянщине комендантский час теперь будет начинаться с 18:00 (документ)
30.08.2023, 14:50
Групповое изнасилование оккупантами девушки на Харьковщине: дело отдали в суд
Групповое изнасилование оккупантами девушки на Харьковщине: дело отдали в суд
30.08.2023, 16:20
6 пожаров произошло на Харьковщине из-за обстрелов
6 пожаров произошло на Харьковщине из-за обстрелов
31.08.2023, 08:22

Новости по теме:

07:40
Из минометов и артиллерии россияне обстреливали Харьковщину – Генштаб ВСУ
21:57
2-летнего ребенка потеряла пьяная мать на Харьковщине
20:14
Россияне снова обстреляли Купянск на Харьковщине, горела летняя кухня (фото)
19:37
В Харькове в результате боевых действий повреждено более 40% дорог
19:22
Авиаудар по Кисловке нанесли россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из минометов и артиллерии россияне обстреливали Харьковщину – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 07:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Купянском направлении и у границы, сообщил Генштаб ВСУ.".