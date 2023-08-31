Из минометов и артиллерии россияне обстреливали Харьковщину – Генштаб ВСУ

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Купянском направлении и у границы, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты, в частности, Гатище, Волчанские Хутора, Григоровка, Отрадное, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеривка, Кисловка, Берестово Харьковской области.