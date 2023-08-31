Авиаудары под Купянском и Боровой нанесла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Котляровка Купянского района и Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Волчанск, Хрипуны, Караичное, Малая Волчья, Бударки, Боровая, Купянск и Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Котляровка Купянского района и Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".