Авиаудары под Купянском и Боровой нанесла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Котляровка Купянского района и Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Волчанск, Хрипуны, Караичное, Малая Волчья, Бударки, Боровая, Купянск и Кисловка.