Авиация РФ на Харьковщине била по Купянщине, Изюмщине и приграничью — Генштаб
Фото: zn.ua
Армия РФ в течение суток в Харьковской области нанесла авиационные удары вблизи приграничного поселка Казачья Лопань Харьковского района, села Котляровка Купянского района и села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Волчанск, Хрипуны, Караичное, Малая Волчья, Бологовка, Бударки, Боровая, Купянск и Кисловка.
Ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой атаки уточняется.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 07:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток в Харьковской области нанесла авиационные удары вблизи приграничного поселка Казачья Лопань Харьковского района, села Котляровка Купянского района и села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".