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Авиация РФ на Харьковщине била по Купянщине, Изюмщине и приграничью — Генштаб

Происшествия 07:14   01.09.2023
Елена Нагорная
Авиация РФ на Харьковщине била по Купянщине, Изюмщине и приграничью — Генштаб Фото: zn.ua

Армия РФ в течение суток в Харьковской области нанесла авиационные удары вблизи приграничного поселка Казачья Лопань Харьковского района, села Котляровка Купянского района и села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Волчанск, Хрипуны, Караичное, Малая Волчья, Бологовка, Бударки, Боровая, Купянск и Кисловка.

Ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

Читайте также: Авиаудары под Купянском и Боровой нанесла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 07:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток в Харьковской области нанесла авиационные удары вблизи приграничного поселка Казачья Лопань Харьковского района, села Котляровка Купянского района и села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".