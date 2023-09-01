Авиация РФ на Харьковщине била по Купянщине, Изюмщине и приграничью — Генштаб

Армия РФ в течение суток в Харьковской области нанесла авиационные удары вблизи приграничного поселка Казачья Лопань Харьковского района, села Котляровка Купянского района и села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Волчанск, Хрипуны, Караичное, Малая Волчья, Бологовка, Бударки, Боровая, Купянск и Кисловка.

Ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой атаки уточняется.