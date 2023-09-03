Ночью над Украиной сбили 22 «шахеда»
Ночью армия РФ атаковала юг Украины, 25 ударных беспилотников запустили по Одесской области.
«В ночь на 3 сентября 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн атак по данным БпЛА «Shahed-136/131″ с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, рф)», — сообщили Воздушные силы ВСУ.
Всего украинская ПВО зафиксировала пуски 25 ударных БпЛА «Shahed-136/131». Они атаковали юг Одесской области. 22 беспилотника уничтожили, но есть и «прилеты».
«К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Предварительно известно о двух пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь», — проинформировал глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 07:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ атаковала юг Украины, 25 ударных беспилотников запустили по Одесской области".