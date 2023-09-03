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«Только пехотой и только ночью» — Тарнавский о прорыве первой линии обороны РФ

Интервью 09:58   03.09.2023
Оксана Горун
«Только пехотой и только ночью» — Тарнавский о прорыве первой линии обороны РФ Фото: facebook Александра Тарнавского

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», отвечающей за контрнаступление ВСУ на юге, Александр Тарнавский дал первое интервью после успеха в ходе боевых действий — газете «Observer». Он рассказал о прорыве, разминировании и состоянии следующих оборонительных рубежей оккупантов.

«Сейчас мы находимся между первой и второй линиями обороны», — заявил Тарнавский, передает «The Guardian».

Генерал объяснил, почему ВСУ так долго пробивались через первую линию обороны — именно на нее враг возложил все свои надежды. По оценке Тарнавского, на создание первой линии обороны враг потратил 60% времени и ресурсов. На две последующие — по 20%. Как считает командующий, оккупанты не ожидали, что ВСУ смогут пробить их главные укрепления и пройти минные поля.

«По моему мнению, россияне считали, что украинцы не пройдут эту линию обороны. Готовились больше года. Они сделали все, чтобы эта территория была хорошо подготовлена», — отметил Тарнавский.

Тактика оккупантов в обороне была простой: спрятаться за широкими минными полями в бетонных блиндажах и уничтожать любую разминирующую или штурмовую технику ВСУ, которая пытается приближаться. Однако Силы обороны нашли выход из этой ситуации — действовать пришлось «вручную».

«Как только там появлялась какая-либо техника, россияне сразу же начинали обстреливать и уничтожать ее. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и только ночью», — пояснил генерал.

По его словам, после прорыва ВСУ первой линии обороны оккупантов армия РФ потеряла большую часть своего преимущества.

«Между первой и второй линией обороны очень большая разница», — сказал Тарнавский.

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Сейчас у ВСУ появилась возможность использовать свою технику, что, безусловно, ускорит темпы контрнаступления.

«В центре наступления мы сейчас завершаем уничтожение подразделений противника, обеспечивающих прикрытие отхода российских войск за вторую линию обороны», — сообщил о событиях командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия».

Он отметил, что россияне подтягивают резервы — причем не только из-под Херсона и с Лиманского направления, но и из РФ. Генерал подчеркнул, что цель ВСУ — истощить силы врага. «У нас все впереди», — заверил Тарнавский.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Интервью, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 09:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», отвечающей за контрнаступление ВСУ на юге, Александр Тарнавский дал первое интервью после успеха в ходе боевых действий — газете «Observer». Он рассказал о прорыве, разминировании и состоянии следующих оборонительных рубежей оккупантов".