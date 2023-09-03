“Тільки піхотою і лише вночі” – Тарнавський про прорив першої лінії оборони РФ

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія”, що відповідає за контрнаступ ЗСУ на півдні, Олександр Тарнавський дав перше інтерв’ю після успіху в ході бойових дій – газеті “Observer”. Він розповів про прорив, розмінування та стан наступних оборонних рубежів окупантів.

“Зараз ми знаходимося між першою та другою лініями оборони”, – заявив Тарнавський, передає The Guardian.

Генерал пояснив, чому ЗСУ так довго пробивалися через першу лінію оборони – саме на неї ворог поклав усі свої надії. За оцінкою Тарнавського, на створення першої лінії оборони ворог витратив 60% часу та ресурсів. На дві наступні – по 20%. Як вважає командувач, окупанти не очікували, що ЗСУ зможуть пробити їхні головні укріплення та пройти мінні поля.

“На мою думку, росіяни вважали, що українці не пройдуть цю лінію оборони. Готувалися понад рік. Вони зробили все, щоб ця територія була добре підготовлена”, – зазначив Тарнавський.

Тактика окупантів в обороні була простою: сховатися за широкими мінними полями в бетонних бліндажах і знищувати будь-яку техніку ЗСУ, що розміновує або штурмує, яка намагалася наближатися. Однак Сили оборони знайшли вихід із цієї ситуації – діяти довелося “вручну”.

“Щойно там з’являлася якась техніка, росіяни відразу ж починали обстрілювати та знищувати її. Тому розмінування проводилося лише піхотою і тільки вночі”, – пояснив генерал.

За його словами, після прориву ЗСУ першої лінії оборони окупантів армія РФ втратила більшу частину своєї переваги.

“Між першою та другою лінією оборони дуже велика різниця”, – сказав Тарнавський.

Зараз у ЗСУ з’явилася можливість використати свою техніку, що, безумовно, прискорить темпи контрнаступу.

“У центрі наступу ми зараз завершуємо знищення підрозділів противника, які забезпечують прикриття відходу російських військ за другу лінію оборони”, – повідомив про події командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія”.

Він зазначив, що росіяни підтягують резерви – причому не лише з-під Херсона та з Лиманського напрямку, а й із РФ. Генерал підкреслив, що мета ЗСУ – виснажити сили ворога. “У нас все попереду”, – запевнив Тарнавський.