В ВСУ сообщили, где россияне штурмуют под Купянском и чего им не хватает

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире нацмарафона пояснил, почему армия РФ активизировалась в районе Новоегоровки.

«За минувшие сутки [на Лимано-Купянском направлении] произошло пять боевых столкновений, безуспешных для оккупанта. Противник все еще сосредотачивает свое основное внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить такой коридор в нашей обороне именно в этом направлении. Поскольку у Новоегоровки сосредоточены основные господствующие высоты. В дальнейшем противник будет пытаться вклиниться в нашу оборону, чтобы перебить сухопутный коридор и выйти к реке Оскол», — сообщил Евлаш.

По его данным, Силам обороны удается сдерживать «безумный натиск противника». Бои на Лимано-Купянском направлении представитель ВСУ назвал тяжелыми. Армия РФ применяет все виды артиллерии — и ствольную, и реактивную, а также активно использует армейскую авиацию — вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25. За минувшие сутки армия РФ произвела 57- обстрелов позиций защитников Украины.

В свою очередь ВСУ продолжают уничтожать врага — и его живую силу, и технику.

«В частности, вчера нашим войскам удалось уничтожить 126 оккупантов на Лимано-Купянском направлении, также уничтожить один полевой склад с боеприпасами, одно авто, а также семь БПЛА, шесть из них – типа «Ланцет». Также хочу напомнить, что накануне нашим защитникам удалось уничтожить благодаря FPV-дрону тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Солнцепек», так называемую российскую гордость. Ее уничтожили представители 92 ОШБр – подразделение «Ахиллес». Также мы уничтожили один танк Т-90 «Прорыв», являющийся гордостью российского ВПК», — перечислил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

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Евлаш отметил, что хотя количество личного состава ВС РФ на Лимано-Купянском направлении остается постоянным (порядка 110 тысяч человек), они все больше испытывают нехватку техники.

«Подходящие новые подразделения слабо укомплектованы техникой. Однако они продолжают штурмовать вместе с тяжелой техникой, идут вместе их подразделения. Однако натыкаются на наши ранее подготовленные инженерные заграждения, на наше сопротивление артиллерии, на работу наших расчетов ПТРК, что доставляет им значительные хлопоты и разрушения в их планах», — сказал представитель ВСУ.