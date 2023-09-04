В метро Харькова задержали мужчину с сотней боеприпасов
На станции метро «Холодная гора» правоохранители обнаружили у 40-летнего мужчины 120 патронов к автомату Калашникова.
Проводятся первоочередные следственные действия, сообщает в утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также за сутки правоохранители, по его словам, совместно с военными проверили на блокпостах 1600 транспортных средств и составили три протокола на пьяных водителей.
Читайте также: Атака дронов на Украину и авиаудары по Харьковщине. Сводка Генштаба ВСУ
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В метро Харькова задержали мужчину с сотней боеприпасов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 07:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Холодная гора» правоохранители обнаружили у 40-летнего мужчины 120 патронов к автомату Калашникова.".