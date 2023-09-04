В метро Харькова задержали мужчину с сотней боеприпасов

На станции метро «Холодная гора» правоохранители обнаружили у 40-летнего мужчины 120 патронов к автомату Калашникова.

Проводятся первоочередные следственные действия, сообщает в утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также за сутки правоохранители, по его словам, совместно с военными проверили на блокпостах 1600 транспортных средств и составили три протокола на пьяных водителей.