В метро Харькова поймали преступника, который уже десять лет в розыске
На станции метро «Проспект Гагарина» в Харькове правоохранители обнаружили 43-летнего мужчину, который с 2013 года находится в розыске за совершение наркопреступлений.
О гражданине сообщили инициатору розыска, информирует в утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также за сутки в Харькове и области полицейские разоблачили в незаконном обороте наркотиков четверых человек.
Читайте также: В метро Харькова задержали мужчину с сотней боеприпасов
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В метро Харькова поймали преступника, который уже десять лет в розыске»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 07:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Проспект Гагарина» в Харькове правоохранители обнаружили 43-летнего мужчину, который с 2013 года находится в розыске за совершение наркопреступлений.".