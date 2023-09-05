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В метро Харькова поймали преступника, который уже десять лет в розыске

Общество 07:58   05.09.2023
Елена Нагорная
В метро Харькова поймали преступника, который уже десять лет в розыске

На станции метро «Проспект Гагарина» в Харькове правоохранители обнаружили 43-летнего мужчину, который с 2013 года находится в розыске за совершение наркопреступлений.

О гражданине сообщили инициатору розыска, информирует в утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также за сутки в Харькове и области полицейские разоблачили в незаконном обороте наркотиков четверых человек.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 07:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Проспект Гагарина» в Харькове правоохранители обнаружили 43-летнего мужчину, который с 2013 года находится в розыске за совершение наркопреступлений.".