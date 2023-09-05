В метро Харькова поймали преступника, который уже десять лет в розыске

На станции метро «Проспект Гагарина» в Харькове правоохранители обнаружили 43-летнего мужчину, который с 2013 года находится в розыске за совершение наркопреступлений.

О гражданине сообщили инициатору розыска, информирует в утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также за сутки в Харькове и области полицейские разоблачили в незаконном обороте наркотиков четверых человек.

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