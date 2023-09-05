Вора в розыске поймали полицейские во время дежурства в Харькове
49-летний харьковчанин 1,5 года в розыске потому, что уклоняется от назначенного судом наказания за кражу, сообщили в Нацполиции.
Вечером совместная группа полицейских из Харькова и Хмельницкого во время патрулирования центра города заметила подозрительного мужчину.
Увидев автомобиль правоохранителей, прохожий заметно занервничал и изменил направление движения. Опытные полицейские сразу поняли, что мужчина нервничает не просто так.
Во время общения и проверки документов выяснилось, что мужчина уклоняется от назначенного судом наказания за совершение кражи.
Его привезли в отдел полиции.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 20:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летний харьковчанин 1,5 года в розыске потому, что уклоняется от назначенного судом наказания за кражу, сообщили в Нацполиции.".