Вора в розыске поймали полицейские во время дежурства в Харькове

49-летний харьковчанин 1,5 года в розыске потому, что уклоняется от назначенного судом наказания за кражу, сообщили в Нацполиции.

Вечером совместная группа полицейских из Харькова и Хмельницкого во время патрулирования центра города заметила подозрительного мужчину.

Увидев автомобиль правоохранителей, прохожий заметно занервничал и изменил направление движения. Опытные полицейские сразу поняли, что мужчина нервничает не просто так.

Во время общения и проверки документов выяснилось, что мужчина уклоняется от назначенного судом наказания за совершение кражи.

Его привезли в отдел полиции.